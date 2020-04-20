Минфин Литвы ждет падения экономики более чем на 10%

Падение экономики Литвы из-за глобальных и национальных последствий пандемии коронавируса может превысить 10%.

Такой прогноз сегодня озвучил министр финансов республики Вилюс Шапока, передает ТАСС.

«Если до наступления лета распространение коронавируса не удастся взять под контроль, процент потери экономики будет выражаться двузначным числом от ВВП», - сказал он.

В марте Минфин Литвы из расчета, что пандемию удастся остановить в первом полугодии, после чего начнется постепенный рост экономической активности, прогнозировало спад ВВП по итогам года на 2,8%, в апреле прогноз ухудшился до 7,3%. По оценкам финансовых аналитиков, неделя карантина, который был объявлен в Литве 16 марта, обходится экономике страны в потерю 0,5% ВВП.

«Спад ВВП Литвы зависит не только от ситуации с коронавирусом внутри страны и карантинных мер, которые ограничивают экономическую активность, но и от положения на наших экспортных рынках. Все мы находимся в одной лодке и зависим друг от друга», - сказал Шапока.

Первый в Литве случай заражения коронавирусом был зафиксирован 28 февраля. С начала пандемии в балтийской республике из-за коронавируса умерли 37 человек, выздоровели 242 пациента. Общее число инфицированных составляет более 1,3 тыс. человек.