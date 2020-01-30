ВВП Литвы в 2019 году вырос на 3,9% до 48,3 млрд. евро

Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в 2019 году увеличился на 3,9% и составил 48,3 млрд евро.

Об этом в пятницу сообщил Департамент статистики республики, передает ТАСС.

«Рост ВВП обусловлен положительной динамикой экономических процессов. Прежде всего это относится к перерабатывающей промышленности, розничной торговле, ремонту транспортных средств, сфере транспортных перевозок и складирования», - отметило ведомство.

В четвертом квартале 2019 года ВВП Литвы увеличился по сравнению с третьим кварталом на 1,3%, до 12,6 млрд евро. Номинальный ВВП Литвы в 2018 году составлял около 45 млрд евро.

Безработица в Литве в 2019 году составила 6,3%, что на 0,2% больше, чем годом ранее.

ВВП Беларуси в 2019 году составил 55,8 млрд. евро по курсу Нацбанка РБ на 1 января 2020 года (1 евро = 2,3637 рубля).