Последнее обновление: 19.12.2022 11:11

ЦРУ: Китай пойдет войной на Тайвань в скором времени

Китай может начать военное вторжение на Тайвань в том случае, если Россия достигнет своей цели в Украине.

Такое мнение высказал глава ЦРУ США Уильям Бернс в интервью американской телекомпании PBS.

По его словам, несмотря на то, что Пекин публично настаивает на своем желании объединить Китай и Тайвань без применения силы, товарищ Си Цзиньпинь готовится к войне.

“Мы знаем, что он также поручил своему военному руководству быть готовым к 2027 начать войну. Чем дальше мы заходим в текущее десятилетие, тем большие риски военного конфликта”, — утверждает Бернс.



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