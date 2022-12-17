Последнее обновление: 17.12.2022 11:25

Премьер Армении принял в Ереване главу британской МИ6

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в пятницу в Ереване главу британской Службы внешней разведки МИ6 Ричарда Мура.

Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Собеседники обсудили процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа, а также затронули темы региональной и международной безопасности.

Армянские СМИ отмечают, что 12 декабря в Лондоне с Ричардом Муром и британским госминистром по делам Европы Лео Доэрти встретился секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Они обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.



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