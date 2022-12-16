США ввели санкции против китайского производителя систем наблюдения

Министерство торговли США внесло в черный список китайского производителя систем наблюдения Tiandy Technologies за причастие к репрессиям против уйгуров. Об этом пишет NBC.

По данным ведомства, компания продвигала свое программное обеспечение для распознавания лиц и умные столы для допросов. При этом производитель использовал технологии, разработанные в США, добавили в министерстве.

Кроме этого, компания поставляла свою продукцию в Иран. По данным властей, это позволило Корпусу стражей исламской революции получить доступ к американским технологиям, что запрещено санкциями США.

Правозащитники и законодатели обеспокоены тем, что иранские власти могут использовать видеонаблюдение Tiandy для подавления волны протестов против режима в стране.

Tiandy входит в число ведущих компаний в области видеонаблюдения в Китае и мире. В 2021 году доход от продаж компании составил более $800 млн. Фирма имеет филиалы в более чем 60 странах.