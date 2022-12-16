Последнее обновление: 16.12.2022 18:00

В ЦБ РФ признали дефицит рабочей силы в стране из-за мобилизации

После проведения частичной мобилизации во многих отраслях российской экономики усилился дефицит рабочей силы. Об этом сообщил ЦБ по итогам заседания в пятницу по ключевой ставке.

Сейчас возможности расширять производство в России во многом ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический максимум, на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В сложившихся условиях рост реальных зарплат ускоряется и может опережать рост производительности труда, считают в ЦБ.

«Со стороны внутренних условий проинфляционные эффекты могут оказаться более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за снижения численности рабочей силы и изменения структуры занятости. Дополнительным источником проинфляционных рисков может выступать ускорение роста реальных заработных плат, опережающего рост производительности труда», - отметил регулятор.



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