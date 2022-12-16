Россия выпустила более 60 ракет по Украине

По предварительным оценкам в пятницу Россия выпустила по Украине более 60 ракет, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, массированный ракетный обстрел осуществлялся с земли, с воздуха и с моря, передает BBC.

"Выпущены традиционно из самолетов Ту-95, это ракеты Х-555 и Х-101, также есть пуски "Калибров" с Черного моря. Есть также запуски С-300. Также есть работа бомбардировщиков Ту 22 М3, которые пускают ракеты Х-22. Также в небе отмечено присутствие Миг 31К, носителей "Кинжалов". Работали и самолеты Су-35 ракетами Х-59", - сказал Игнат в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что Россия впервые применила стратегические бомбардировщики, находящиеся на стоянке в районе аэродрома Энгельса. Также зафиксированы пуски с севера Каспийского моря.