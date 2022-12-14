Украина вернула из российского плена еще 64 защитника

В рамках очередного обмена в среду, 14 декабря, Украина вернула домой из российского плена 64 защитника. Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram-канале.

"Очередной обмен пленными. Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях, в частности участвовали в обороне города Бахмут, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои", - заявил Ермак.

Руководитель ОП сообщил, что удалось также освободить гражданина США, который помогал украинцам - Мурекези Суэди. Также вернули тела четырех погибших.

Ранее, 6 декабря, в рамках очередного обмена Украина вернула домой из российского плена 60 воинов, в том числе 34 защитника Мариуполя.