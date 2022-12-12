В Бельгии задержаны члены Европарламента за лоббизм Катара

Суд в Бельгии в воскресенье постановил взять под стражу четырех человек, в том числе вице-президента Европейского парламента Еву Кайли, по делу о незаконном лоббизме со стороны Катара.

В Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли примерно 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Задержанным предъявлены обвинения в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции", после чего их взяли под стражу.

Источник СМИ сообщил, что вице-президент Европарламента не смогла воспользоваться депутатской неприкосновенностью, поскольку была поймана "с поличным". Речь идет об обнаруженных во время обыска в ее доме "мешках с деньгами".

Кроме Кайли, по данным бельгийских СМИ, под стражу взяли бывшего евродепутата от социалистов Пьера-Антонио Панцери, брюссельского лоббиста и еще одного неназванного фигуранта. При этом двух человек, которых ранее задержали бельгийские правоохранители, отпустили на свободу, среди них - руководитель профсоюза.

В пятницу вечером Кайли исключили из ее собственной политической партии в Греции и приостановили ее членство в политической группе в Европейском парламенте.

Между тем, в субботу вечером состоялся обыск в доме депутата Европейского парламента от Бельгии Марка Тарабелли, который в последние месяцы также публично поддерживал Катар.

Во время обыска у Тарабеллы изъяли компьютерную технику, но самого евродепутата не арестовывали. За процедурой, согласно конституции Бельгии, следила президент Европарламента Роберта Метсола.

"Европейский парламент и президент Метсола решительно выступают против любой коррупции и активно и в полной мере сотрудничают со следственными и судебными органами", - сообщили Le Soir в пресс-службе учреждения.

В комментарии Politico Тарабелла заявил, что ему "абсолютно нечего скрывать" и он "ответит на все вопросы следствия".

В Европарламенте бельгиец является вице-президентом делегации по вопросам отношений со странами Персидского залива и сопредседателем группы по вопросам спорта. Ранее он критически высказывался относительно избрания Катара хозяином Чемпионата мира по футболу в 2022 году, но в последние месяцы значительно смягчил риторику.

К примеру, в октябре он сказал, что критиковать Катар "смешно и лицемерно", поскольку "страна приложила немало усилий, в частности в плане обеспечения трудовых прав". Позже стало известно, что во время подготовки к чемпионату в Катаре погибли сотни иностранных работников.

По данным EU Integrity Watch - некоммерческой организации, которая ведет базу данных лоббистских встреч евродепутатов с 2019 года, - Тарабелла четыре раза проводил встречи с чиновниками Катара, в том числе с представителем министерства иностранных дел эмирата.