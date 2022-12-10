США наложили санкции на главу суда в Киеве

Государственный департамент США в пятницу объявил о введении санкций против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и двух членов его семьи.

"Государственный департамент США вносит Вовка в санкционный список из-за вымогательства взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие государственные процессы", - говорится в сообщении ведомства.

Санкции введены в рамках так называемого "закона Магнитского", который предусматривает наказание для людей, причастных к масштабной коррупции, преследованиям и нарушениям прав человека, и предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты.

В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам за взятки.

В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.

При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмене решения о национализации "Приватбанка" и так далее.

В ноябре 2022-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погрибниченко по делу "пленок ОАСК".