США на постоянной основе разместят артиллерийские и авиационные подразделения в Латвии

США утвердили план усиления военного присутствия в странах Балтии, который предусматривает, что американские солдаты и единицы военной техники будут находиться в Латвии на ротационной основе без перерывов, сообщает BNS.

Планируется, что в ближайшие годы США обеспечат в Латвии постоянное присутствие сменных подразделений как на военной базе в Адажи, так и в Лиелварде.

Это отвечает потребностям Национальных вооруженных сил и внесет значительный вклад в сдерживание и оборону, а также улучшит взаимную совместимость между латвийскими и американскими вооруженными силами, отметили в Минобороны Латвии.

"Когда речь идет об обороне стран Балтии, наши трансатлантические партнеры не шутят", - подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

Как отметил Пабрикс, руководство США понимает, что сдерживание основывается на сильном присутствии и обмене опытом.

"Наши союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии, и сегодня, оценивая геополитические риски, они убедительно доказывают, что будут продолжать это делать", - подчеркивает Пабрикс.