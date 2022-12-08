С начала года за незаконный ввоз мигрантов в ЕС через Беларусь и РФ арестован 61 человек. Об этом сообщает Европол.

Только за 7 декабря было арестовано 8 человек (5 в Германии, 2 в Литве и 1 в Польше), прошло 17 обысков.

В основном, по данным Европола, в преступной сети состояли граждане Сирии и Турции. Путь мигрантов выглядел так: из Ирака через Турцию в Россию, затем в Беларусь, оттуда - в ЕС через границы Латвии, Литвы и Польши. Конечным пунктом назначения была преимущественно Германия.

Контрабандисты организовывали перелет на самолете до Беларуси. Затем они пользовались услугами местных водителей, в основном граждан Украины, для завершения последнего этапа маршрута.

Подозреваемые брали за свои услуги от 3000 до 15 тыс. евро за человека, общий денежный поток сети оценивался как минимум в 16 млн евро.