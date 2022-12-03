Главы МИД стран ОБСЕ не договорились о совместной декларации по Украине

Министры иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогли согласовать совместную декларацию по итогам министерской встречи в польской Лодзи.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи.

"Консенсуса по этому поводу не было", - сказал Рау, добавив, что все решения в организации принимаются единогласно.

Рау отметил, что позиция большинства стран известна, и они осуждают российское вторжение, поэтому не было смысла в какой-то общей резолюции. По его словам, именно поэтому сейчас начались дискуссии о реформе ОБСЕ, поскольку деятельность невозможна, когда одна из стран-участниц атакует другую.

"Это самый сложный год в истории организации, причина хорошо известна", - сказал Рау, имея в виду войну РФ против Украины.

"Наша организация была основана для того, чтобы обеспечить мир и сотрудничество среди стран-участниц... Основная идея функционирования организации была нарушена российской агрессией против Украины", - добавил он.

Встреча в Лодзи состоялась без руководителя российского МИД Сергея Лаврова, поскольку Польша отказала ему во въезде. Россию представлял ее постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.