ISW: Лукашенко не хочет вступать в войну с Украиной

Эксперты вашингтонского Института изучения войны (ISW) утверждают, что Лукашенко не хочет вступать в войну с Украиной, а все его заявления об угрозе со стороны Украины и стран НАТО являются не более чем информационным фоном, призванным сопротивляться российскому давлению.

"Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств-членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши", - заявил Лукашенко в четверг.

"Не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнется война. И Лукашенко подчеркнул в своем докладе: непосредственной подготовки к войне нет", - заверил в свою очередь министр обороны Хренин.

"На сегодняшний день мы не отмечаем там создания мощной наступательной группировки, которая была развернута на территории Беларуси в течение января-февраля", - констатировал представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в среду.

По мнению экспертов ISW, своими заявлениями Лукашенко преследует две цели. Первая - создавать напряженность на белорусско-украинской границе и тем самым вынуждать Украину держать там крупные военные силы, которые могли бы быть задействованы на других направлениях.

Вторую и более важную цель эксперты Института прочитывают в том, что белорусские официальные лица основной акцент делают на якобы нарастающую угрозу Беларуси со стороны Запада. По их мнению, таким образом Минск создает "информационные условия" для того, чтобы сопротивляться давлению со стороны Москвы для прямого участия белорусской армии в войне с Украиной.

Вероятность прямого участия белорусских войск в войне в ISW по-прежнему оценивают как крайне низкую.