Рада Украины официально заявила о нелегитимности России в ООН

Верховная Рада в четверг поддержала заявление о нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и необходимости ее реформирования, впервые подняв этот вопрос на официальном уровне.

В заявлении депутаты подчеркивают, что Россия согласно международному праву не может претендовать на статус государства-продолжателя Советского Союза и, соответственно, находиться в Организации Объединенных Наций без отдельного решения о ее членстве.

"При аналогичных обстоятельствах Союзная Республика Югославия не признавалась членом ООН на основании резолюции Совета Безопасности ООН № 757 от 30 мая 1992 года и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 47/1 от 22 сентября 1992 года, пока не согласилась пройти процедуру вступления по статье четвертой Устава ООН", - напоминают законодатели.

Соответственно, Верховная Рада "констатирует нелегитимность пребывания Российской Федерации в ООН" и "выражает поддержку коренной реформы Организации Объединенных Наций, которая касалась бы не только расширения количества постоянных и непостоянных членов, но и ограничивала использование права вето".

Для этого законодатели предлагают инициировать и поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "о запросе консультативного заключения у Международного суда ООН относительно ограничений права вето постоянных членов ООН, которые могли бы вытекать из Устава ООН и общих принципов права".

Депутаты также обращаются к законодательным органам других стран с призывом принять меры для устранения РФ от выполнения прав и обязанностей члена ООН и поддержать "коренную реформу" Организации, включая право вето в Совете Безопасности.

Ранее вопрос легитимности пребывания России в ООН, в частности ее членства в Совете Безопасности, неоднократно поднимал постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица, об этом также упоминал президент Владимир Зеленский. Но заявление Верховной Рады стало первым подобным шагом на официальном уровне.