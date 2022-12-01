Литва объявила персоной нон грата очередного сотрудника посольства РФ в Вильнюсе

В четверг сотрудник посольства РФ в Литве объявлен персоной нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, сообщило Министерство иностранных дел страны.

По сообщению ведомства, в министерство был вызван представитель посольства РФ в Литве, которому была вручена нота, объявляющая одного работника российского посольства нежелательным лицом в Литве "за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом". МИД отмечает, что работнику посольства указано покинуть Литву в течение пяти дней, передает BNS.

С начала войны России в Украине это уже четвертый раз, когда российские дипломаты высылаются из страны.

В марте Литва выслала из страны четырех российских дипломатов "в знак солидарности с Украиной, которая переживает беспрецедентную военную агрессию со стороны России".

В апреле правительство Литвы в ответ на жестокие убийства мирных жителей в Буче, пригороде Киева, приняло решение сократить дипломатическое представительство между Литвой и Россией и указало послу этой страны Алексею Исакову покинуть страну. Также было принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

В октябре Литва выслала из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя за действия и заявления, несовместимые со статусом дипломата. Тогда заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что такое решение было принято с учетом высказываний дипломата, принижающих события 13 января 1991 года в Вильнюсе.