Авиабаза в Мадриде получила по почте подозрительный пакет

Авиабаза Торрехон-де-Ардос, расположенная недалеко от столицы Испании, получила посылку с характеристиками, похожую на ту, что была отправлена вчера в адрес посольства Украины в Мадриде, в результате чего пострадал сотрудник дипломатической миссии, и в адрес компании из Сарагосы, которая отправила ракетные установки для Вооруженных сил Украины, сообщает El Confidencial.

Министерство внутренних дел сообщило, что третий подозрительный пакет был обнаружен между 03.00 и 04.00 утра 1 декабря. Конверт, как было определено "после рентгеновского анализа, мог содержать какой-то механизм". Для обеспечения безопасности на территорию базы выехали сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии. Конверт был адресован Спутниковому центру.

В феврале Европейский Союз объявил, что мобилизует спутниковый центр в Торрехон-де-Ардос для предоставления разведывательной информации Украине в рамках военной помощи, которую ЕС оказывает Киеву в условиях российской агрессии. В частности, на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель заявил, что блок намерен активировать Спутниковый центр ЕС, базирующийся в Мадриде, для содействия принятию решений и действий в контексте вторжения в Украину. Миссия центра заключается в предоставлении аэро- и спутниковых снимков, после того, как Киев обратился к ЕС с просьбой о такой помощи.