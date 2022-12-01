Минобороны РБ готовит поправки в законодательство о мобилизации

Минобороны Беларуси готовит поправки в законодательную базу мобилизации с учетом российского опыта, сообщил министр обороны Виктор Хренин.

"Мы, конечно, смотрим на опыт наших российских коллег, спасибо им, они очень открыто делятся этими проблемами. Мы это переложили сейчас на свои, документы и видение наших мероприятий мобилизации. Кое-где да, видим, необходимо подкорректировать, поправить. И сейчас идет активная работа по подготовке предложений о внесении в ряд законов страны", - сказал Хренин в среду (цитата sb.by).

В настоящий момент ведомство проводит так называемую сверку данных всех военнообязанных, состоящих на воинском учете. Сверку обещают закончить до конца текущего года.