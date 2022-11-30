Украина получит наземные беспилотники THeMIS

Украина получит 14 вооруженных беспилотных наземных транспортных средств THeMIS. Соответствующий контракт подписали эстонский производитель робототехники и автономных систем Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann.

Передача финансируется Министерством обороны Германии.

По данным Milrem Robotics, до конца 2022 года Украина получит семь беспилотников для эвакуации раненых. Остальные THeMIS сконфигурируют для расчистки маршрутов с полезной нагрузкой. Их поставка запланирована на второй квартал 2023 года.