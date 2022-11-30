Последнее обновление: 30.11.2022 17:57

Украина получит наземные беспилотники THeMIS

Украина получит 14 вооруженных беспилотных наземных транспортных средств THeMIS. Соответствующий контракт подписали эстонский производитель робототехники и автономных систем Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann.

Передача финансируется Министерством обороны Германии.

По данным Milrem Robotics, до конца 2022 года Украина получит семь беспилотников для эвакуации раненых. Остальные THeMIS сконфигурируют для расчистки маршрутов с полезной нагрузкой. Их поставка запланирована на второй квартал 2023 года.



<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование