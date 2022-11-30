Последнее обновление: 30.11.2022 17:57

Япония и Южная Корея подняли истребители из-за самолетов Китая и РФ

Воздушные силы самообороны Японии в среду подняли истребители, когда два китайских бомбардировщика и два вероятно российских самолета пролетели над Японским морем. Об этом сообщает Kyodo News.

В японском министерстве обороны заявили, что два китайских бомбардировщика H-6 пролетели утром через Цусимский пролив на юго-западе Японии из Восточно-Китайского моря в сторону Японского, а затем направились на север.

Приблизительно в это же время два вероятно российских военных самолета летели им навстречу над Японским морем, а затем развернулись и пошли на север.

В то же время Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что два китайских и шесть российских военных самолетов в среду без предупреждения вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи (KADIZ), что побудило ВВС поднять истребители.

Отмечается, что военные самолеты пролетели через KADIZ, но не нарушили авиапространство Южной Кореи.



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