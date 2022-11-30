Германия дает Украине €56 млн на ремонт объектов энергетики

Германия предоставляет Украине 56 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт.

Канцлер Шольц во вторник звонил по телефону Владимиру Зеленскому, с которым обменялся мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации в Украине, отметил представитель.

На сегодня федеральное правительство предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры в размере примерно 56 миллионов евро, Германия также предоставляет более 350 генераторов.

Канцлер подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Германии, в частности, в сфере противовоздушной обороны и долгосрочной реконструкции.

Федеральный канцлер и украинский президент договорились продолжать тесный и конструктивный обмен и поддерживать тесные контакты.