Китай протестует против ковидных ограничений и товарища Си

Китай, где до ночи продолжались протесты в Пекине, Шанхае, а также в Нанкине, Чэнду, Ухане и других местах, столкнулся с революцией белых листов бумаги.

Полиция продолжает задерживать участников массовых демонстраций против продолжения локдаунов, введенных из-за пандемии Covid-19. Сообщается, что участники выступлений часто выходят на улицы с пустыми белыми листами бумаги вместо лозунгов - таким образом они пытаются обойти цензурные запреты, передает BBC.

Некоторые демонстранты не только добиваются отмены ковидных ограничений, но и выдвигают крайне необычные для этой̆ страны политические требования об отставке главы КНР Си Цзиньпина.

На акции протеста в Шанхае - крупнейшем городе Китая и мировом финансовом центре на востоке страны - люди открыто выкрикивали лозунги "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!".

Однако главным поводом стала его политика "нулевого ковида", которая включает массовое тестирование, длительные карантины и внезапные локдауны.

Протестующие считают, что ограничения помешали спасению людей̆ при пожаре в западном городе Урумчи, в результате которого погибли 10 человек. Китайские власти отрицают, что локдаун связан с высоким числом погибших.

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором во время демонстрации в одном из университетов Нанкина женщина держит в руках белый̆ лист бумаги, а затем ее уводят. На другом ролике, снятом в тот же вечер, десятки студентов молча стоят с бумажными листами.

Некоторые уже называют происходящее "революцией̆ белых листов бумаги", "революцией̆ чистых листов" или "революцией̆ A4".

В Шанхае были арестованы несколько участников демонстраций, а на месте протеста установили высокие заграждения. Однако официальный̆ Пекин никак не комментирует сообщения о демонстрациях.