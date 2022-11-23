Власти Беларуси объявили Hrodna.life «экстремистским формированием»

КГБ Беларуси 11 ноября принял решение о включении интернет-издания Hrodna.life в перечень «экстремистских формирований».

«Группа граждан из числа создателей, участников и администраторов интернет-ресурса Hrodna.life, Telegram-каналов «Гродна лайк!», Hrodna One Love, а также YouTube-канала Hrodna One Love осуществляет экстремистскую деятельность», - сказано в «Перечне организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, занимающихся экстремистской деятельностью».

Кроме того, по заявлению прокуратуры Центрального района Минска, Telegram-канал «Белорусский Telegram» признан содержащим экстремистские материалы.