Последнее обновление: 23.11.2022 14:52

В Ереване протестовали против визита Путина, Лукашенко и ОДКБ

В Ереване в преддверии саммита ОДКБ в среду оппозиционная партия "Национально-демократический полюс" провела акцию протеста против организации саммита ОДКБ и против визита президента РФ в страну.

Участники акции, которая началась у памятника герою армянского национально-освободительного движения Гарегину Нжде, скандировали антироссийские лозунги: "Враг Россия!", "Враг ОДКБ!", имея в виду, что после кровавых столкновений на границе в сентябре этого года этот военный блок не оказал поддержки своему члену-Армении.

Члены оппозиционной партии заявили, что визит лидеров недружественных и даже "враждебных Армении" стран-членов ОДКБ, в частности президента Российской Федерации Владимира Путина, должен получить достойное противодействие. На плакатах можно было увидеть и признание нежелательным визита Лукашенко.

Среди протестующих были заметны флаги Украины и раздавались возгласы "Слава Украине - Героям слава!".

В среду оппозиционеры, а также представители гражданского общества намерены снова провести акции протеста. Это первый визит Путина в Армению после 44-дневной войны осенью 2020 года.

О визите Лукашенко в Ереван намедни сообщила его пресс-служба: «Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах».

«Лидеры стран обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. Участники саммита также рассмотрят широкий перечь вопросов, касающихся различных сфер и направлений взаимодействия», - говорится в сообщении.

На саммите ОДКБ, среди прочего, обсудят "общие меры по оказанию помощи Республике Армения".

Примечательно, что председательство в ОДКБ в 2022-2023 годах перейдет к Беларуси, в связи с чем Лукашенко озвучит «приоритетные направления совместных усилий» на этот период.



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