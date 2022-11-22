В Латвии планируют запретить изучать в школах русский язык как второй иностранный

Министерство образования и науки Латвии планирует с 2026/2027 учебного года ввести порядок, при котором вторым иностранным языком во всех учебных заведениях может быть только один из языков ЕС или иностранный язык, освоение которого регулируют межправительственные договоры в сфере образования.

Это означает, что русский язык как второй иностранный в школах учить будет нельзя, поскольку этот язык не является официальным языком ЕС и не фигурирует в соответствующих международных договорах, сообщает BNS.

Министерство образования считает, что такие изменения будут способствовать полноценному включению молодежи в образовательное пространство Европы, способствовать изучению официальных языков ЕС, что даст более широкие возможности занятости в ЕС и за пределами Евросоюза.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце заверила, что вопрос о втором иностранном языке обсуждался и с президентом страны Эгилсом Левитсом, в разговоре подчеркивалась необходимость обеспечить изучение любого из официальных языков ЕС во всех школах. "Это момент, когда нам как никогда необходимо укреплять основную ценность Латвии - национальный язык и сильную Латвию в общей семье Европейского Союза", - заявила Муйжниеце.

Сейчас первый иностранный язык в школах начинают изучать уже в первом классе. Это должен быть один из официальных языков ЕС, и чаще всего это английский. Вторым иностранным языком в учебных заведениях, реализующих программы образования на латышском языке, начинают овладевать в четвертом классе.

Нормативные акты не указывают, какой иностранный язык - например, французский, русский или немецкий - школа может предлагать изучать как иностранный. Выбор остается за учебным заведением, которое делает его, исходя из целей развития в сотрудничестве со школьным советом. Министерство указывает, что большую роль в выборе второго иностранного языка играет желание родителей и самих учеников, а также наличие квалифицированных педагогов.

Как показал опрос 2021 года, почти половина латвийских школ выбор не предлагает. Более чем в 300 школах второй иностранный язык - русский.

Министерство образования утверждает, что сейчас при значительном росте спроса на языки ЕС, а также учитывая снижение значимости и использования русского языка, от родителей поступают заявления с призывом обеспечить преподавание одного из языков ЕС в качестве второго иностранного в школах.

С целью содействия изучению официальных языков ЕС министерство образования и науки разработает поправки к стандарту базового образования, которые определят, что все школы должны обеспечивать один из языков ЕС или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования, в качестве второго иностранного языка.

Переходный период запланирован на три года, чтобы школы могли обеспечить наличие учителей второго иностранного языка - как за счет привлечения новых педагогов, так и за счет предоставления возможности действующим педагогам пройти переподготовку и получить право преподавания другого предмета. В то же время министерство начало переговоры с Латвийским университетом, чтобы обсудить вопросы подготовки учителей иностранных языков и переквалификации учителей.