Последнее обновление: 21.11.2022 11:42

Токаев одержал победу на досрочных выборах президента в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев набрал более 80% голосов на досрочных президентских выборах в Казахстане и сохранил за собой пост президента, сообщает Tengrinews.

Председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров сообщил, что явка на выборах превысила 68%. Около 6,45 млн граждан Казахстана проголосовали за Токаева.

В выборах участвовали шесть кандидатов. Конкуренты Токаева набрали 2-3% голосов.

Досрочные выборы президента в Казахстане предложил провести сам Токаев после внесения поправок в законодательство, увеличивающих срок президентства до 7 лет и запрещающих переизбрание.

Ранее по теме


<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование