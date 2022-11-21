ГПК: Более 336 тысяч граждан стран ЕС посетили Беларусь без виз

С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь въехали 336 722 человек, сообщает Госпогранкомитет РБ.

В частности, за это время синеокую 218 065 раз посетили граждане Литвы, 24 135 неграждан и 78 672 гражданина Латвии, а также 15 850 граждан Польши.

Только за минувшие выходные в безвизовом порядке в Беларусь въехало 5115 иностранцев: 417 неграждан и 1 631 гражданин Латвии, 2 720 граждан Литвы и 347 граждан Польши.

Безвизовый въезд в Беларусь для граждан ЕС действует по 31 декабря 2022 года.