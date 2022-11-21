В Литве предлагают узаконить пять дополнительных выходных для посещения врачей

Депутат литовского Сейма от социал-демократов Линас Йонаускас предложил принять закон о гарантированных дополнительных пяти выходных днях для работников, которые те могут использовать для посещения врачей, сообщает Delfi.

"Идея очень проста. Состояние здоровья населения Литвы достаточно плохое. А если посмотреть на средние показатели по Европе, средняя ожидаемая продолжительность жизни литовцев на пять лет меньше, чем в ЕС", - объясняет Йонаускас.

Он считает, что причина заключается в том, что в Литве наименьшее в Евросоюзе количество отпусков, поэтому многие литовцы, когда имеют проблемы со здоровьем, откладывают визит к врачу и таким образом тратят свободное от работы время.

Литовский депутат предлагает ввести дополнительный пятидневный отпуск для оздоровления, который будет оплачивать работодатель.

Предлагаемый им проект закона предусматривает, что "отпуск для оздоровления - это свободное от работы время, предоставляемое работнику по его желанию для оздоровления. Работникам выплачивается средняя заработная плата за больничный".

Работник, проработавший непрерывно три месяца, имеет право использовать часть отпуска для оздоровления, при этом его замена денежной компенсацией запрещена.

"Если сотрудник хочет и чувствует, что ему нужен отдых для оздоровления, то неважно, как это будет реализовано: в лес, к врачу или на отдых, ему дается до пяти дней. Хочешь, можешь ими не пользоваться, компенсации за них нет", - пояснил Йонаускас.

После внесения проект не получил одобрения Сейма, но его не отклонили, а вернули на доработку. Поэтому Йонаускас считает, что документ еще имеет шанс на одобрение.