Последнее обновление: 20.11.2022 09:16

Пентагон: Автократы по всему миру следят за действиями Путина

Российские военное вторжение в Украину дало Западу возможность увидеть “мир тирании и смятения” и поставило под угрозу принципы нераспространения ядерного оружия, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

“Вторжение России дает нам представление о том возможном мире тирании и хаоса, в котором никто из нас не хотел бы жить. Кроме того, это приглашение в будущее – все более нестабильное будущее, над которым нависнет тень ядерного распространения. Потому что другие автократы, коллеги Путина, наблюдают. И вполне могут прийти к выводу, что приобретение ядерного оружия и для них может стать лицензией на охоту”, - сказал Остин, находящийся с визитом в Канаде.

В ответ на вопрос о действиях России на поле боя Остин сказал: “У войны еще есть правила. И если крупная держава может их нарушать, то и остальных это толкнет на нарушение международного права и норм”, передает BBC.

“Россия не просто ведет агрессивную войну – она намеренно бьет по гражданским целям, без всякого смысла с военной точки зрения. Это не просто одиночные явления. Это не исключения из общих правил. Это зверства”, - добавил глава Пентагона.

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