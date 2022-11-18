Сейм Латвии решил больше не создавать групп сотрудничества с парламентами Беларуси и РФ

Сейм Латвии принял решение в дальнейшем не создавать депутатских групп для сотрудничества с парламентами России и Беларуси.

Голосование состоялось в четверг 17 ноября. За решение проголосовали 87 депутатов, против – 10, сообщает портал Delfi.

"Решение приостановить создание депутатских групп будет действовать до тех пор, пока Россия и Беларусь прекратят нарушения международного права в отношении Украины и полностью возместят Украине уже нанесенные нарушения, пока Россия не выведет свои войска с территории Украины и полностью восстановит ее территориальную целостность", - отметили парламентарии.

В решении повторяют осуждение нападения России на Украину при содействии Беларуси, методы ведения войны, псевдореферендумы на оккупированных территориях и выражают солидарность с украинцами.

Напомним, в начале октября в Латвии состоялись парламентские выборы, которые оказались провальными для пророссийских сил.