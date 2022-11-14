ЕС изучает степень участия Беларуси в войне в Украине, для чего Светлана Тихановская была приглашена на встречу с главами МИД стран ЕС.

"Госпожа Тихановская приглашена как лидер белорусской оппозиции, чтобы поделиться информацией о Беларуси... Уровень вовлеченности белорусской армии в войну в Украине нас очень беспокоит. Очевидно, что они предоставляют столько помощи, сколько требует Путин. Но пока нет свидетельств о прямом участии белорусских войск", - сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы хотим знать о внутриполитической ситуации в Беларуси, о судьбах тысяч политзаключенных", - также добавил он.