ЕС предоставит 210 млн евро на продовольственную помощь наиболее пострадавшим странам

Европейская комиссия объявила о новом пакете гуманитарной помощи на 210 миллионов евро 15 странам, которые больше всего пострадали от разрушительных последствий ухудшения продовольственной безопасности во всем мире.

"Война России в Украине имеет серьезное влияние на глобальные поставки продовольствия. Страны, которые уже были уязвимы к продовольственному шоку, оказались в драматической ситуации. Мы должны действовать, чтобы избежать голода в некоторых из беднейших регионов мира. ЕС поддерживает наиболее уязвимые страны, и сегодня ЕС продолжает свою поддержку тем, кто в ней нуждается", - сказала президент Урсула фон дер Ляйен.

Наибольшую часть средств получит Афганистан - 75 миллионов евро пойдут на решение драматической ситуации с продовольственной безопасностью, где в помощи нуждаются около 24 миллионов человек.

Еще 35 млн предусмотрено для Йемена, 30 млн евро для стран Латинской Америки. Также помощь предусмотрена странам Африки и Ближнего Востока.

Таким образом, общая поддержка ЕС в сфере глобальной продовольственной безопасности достигнет 8 миллиардов евро в период 2020-2024 годов.