Более 700 тысяч россиян выехали в Грузию после объявления мобилизации

Более 700 тысяч граждан России пересекли границу с Грузией после объявления Путиным о частичной мобилизации, сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Radio France.

Зурабишвили отметила, что 600 тысяч, вероятно, уехали в другие страны - в соседнюю Армению, Турцию или страны Европы, а около 100 тысяч остались.

По словам президента, в Грузии также находятся около 30 тысяч украинских беженцев.

Несмотря на большое количество россиян, ни одного "серьезного инцидента" в Грузии, 20% территории которой оккупировала РФ, зафиксировано не было, отметила Зурабишвили.

"Иногда случаются словесные споры, но в целом это российское население, прибывшее в Грузию и сейчас остающееся там, - это население, которое явно не хочет разделить судьбу этой воюющей путинской России, не хочет быть мобилизованным", - сказала она.

Ранее сообщалось, 78% опрошенных граждан Грузии не поддерживают свободный, безвизовый въезд граждан России в страну.