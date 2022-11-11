Последнее обновление: 11.11.2022 15:19

Власти РБ объявили экстремистскими каналы «Сергей Беспалов»

По заявлению прокуратуры города Минска информационная продукция YouTube-канала «Сергей Беспалов» и Telegram-канала c идентификатором t.mе/BesLive признана экстремистскими материалами.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Также, признаны экстремистскими материалами информационная продукция сообщества в социальной сети «Вконтакте» «ПЛОХИЕ НОВОСТИ БЕЛАРУСЬ», Telegrаm-канала «ПРА НАС».

Кроме того, прокурор Минска вынес постановление об ограничении доступа к Интернет-ресурсу «Беларуская Салiдарнасьць» (доменное имя: «biеlarus.nеt»).

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