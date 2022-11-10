Европарламент одобрил соглашения об упрощении автоперевозок между Украиной, Молдовой и ЕС

Европейский парламент одобрил соглашения Евросоюза с Украиной и Молдовой по упрощению трансграничной перевозки грузов. Об этом говорится в заявлении на сайте парламента.

Два новых соглашения про автотранспорт являются ответом ЕС на сбои, возникшие в транспортных секторах стран из-за вторжения России в Украину.

Они заменят уже существующие и временно облегчат автомобильные грузовые перевозки, позволяя проезжать транзитом через территории Украины, ЕС и Молдовы, а также работать без соответствующих разрешений.

Кроме того, это позволит украинским водителям, использовать внутренние водительские права и сертификаты о профкомпетентности, без необходимости иметь международные образцы.

Оба соглашения временно действуют с 29 июня 2022 года. После решения парламента соглашения также требуют официального утверждения Советом ЕС.