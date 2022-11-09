Переходные периоды техрегламентов на нефть и газ в ЕАЭС продлили до 2025 года

До 1 января 2025 года продлены сроки переходных положений технических регламентов Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию» и «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию».

Соответствующие изменения внесены в соответствующие решения коллегии ЕЭК от 6 марта 2018 года и 19 марта 2019 года в рамках реализации перечня мер по повышению устойчивости экономик государств ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности, утвержденных распоряжением Совета ЕЭК от 17 марта 2022 года.

Как сообщает ЕЭК, указанный срок также синхронизирован с датой начала функционирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.