Последнее обновление: 09.11.2022 16:36

Власти Минска отказали верующим Красного костела в их просьбе

Власти Минска отказали верующим Красного костела в просьбе молиться в храме или рядом с ним.

Католики просили разрешить им собираться в застекленной галерее внутри костела или во внутреннем дворе храма снаружи. Но Мингорисполком отказал, объяснив это «необходимыми мерами» в связи с пожаром в храме.

Чиновники также напомнили, что сбор людей на улице будет считаться «массовым мероприятием», а собираться без разрешения в Беларуси нельзя.

Мингорисполком также уведомил, что направил в Минско-Могилевскую архиепархию предложения по свободным помещениям для временного проведения богослужений.



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