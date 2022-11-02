В четверг движение судов с украинским продовольствием возобновится

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков объявил, что после однодневной паузы в четверг, 3 ноября, движение судов с украинской сельхозпродукцией по коридору безопасности в рамках "зернового соглашения" возобновится.

Министр Кубраков написал вечером во вторник в Твиттере, что 3 ноября по коридору пройдут восемь судов. "Мы получили подтверждение от ООН", - добавил министр.

В субботу Россия заявила о приостановке зерновой сделки, заключенной Москвой, Турцией, Украиной и ООН. В Кремле утверждают, что больше не могут гарантировать безопасный проход кораблей из Украины через Черное море, объясняя это атакой на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Три остальные стороны соглашения - ООН, Украина и Турция - вначале продолжили пропускать суда без участия России, но во вторник объявили, что на следующий день, то есть сегодня, "зерновой коридор" работать не будет, передает BBC.

"Делегации Украины, Турции и ООН в СКЦ договорились не планировать любое движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября", - говорилось в сообщении, где подчеркивается, что приостановка является временной и экстренной.

Координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла во вторник вечером написал в Твиттере, что "надеется", что движение сухогрузов с продовольствием из украинских портов в четверг возобновится.

Министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как и делала это до объявления Россией приостановления участия в ней.

"Сразу после подписания договоренности цены на зерно значительно упали. Мы хотим, чтобы так было и в дальнейшем. Мы, как Турция, выполняли и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", - отметил он.