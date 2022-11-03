Украина не брала на себя новых обязательств, выходящих за рамки зерновой сделки

Украина четко придерживается договоренностей, не использовала и не планирует использовать зерновой коридор в военных целях, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Он добавил, что никаких новых обязательств, выходящих за рамки уже существующих в зерновой сделке, украинская сторона не брала.

"Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии Генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин", - сказал Николенко.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, сегодня, 3 ноября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 7 суден с 290 тыс. тонн украинской агропродукции, предназначенной для стран Азии и Европы.

В их числе ESENTEPE, везущий 29 тысяч тонн подсолнечных семян в Оман и KEY KNIGHT с 67 тысячами тонн кукурузы для Китая.