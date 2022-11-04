Последнее обновление: 04.11.2022 15:01

Кыргызстан предложил отвести тяжелую технику от внутренних границ СНГ

Кыргызстан на встрече секретарей Совбезов государств-членов СНГ предложил убрать тяжелую технику с внутренних границ стран СНГ

Инициативу озвучил секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов.

«Марат Иманкулов также предложил информировать друг друга о количественном и качественном составе подразделений Вооруженных сил, дислоцируемых в приграничных районах, для укрепления взаимного доверия и повышения ответственности за обеспечение стабильности. Он также высказался за то, чтобы ввести ограничения на присутствие вблизи границ тяжелой техники, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня, если это не касается внешних границ СНГ», - говорится в сообщении пресс-службы президента Кыргызстана.

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