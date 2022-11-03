В Молдове после обыска в офисе партии "Шор" задержали 8 человек

Антикоррупционная прокуратура Молдовы сообщила о задержании на трое суток восьми человек по делу о незаконном финансировании партии "Шор" после обыска в офисе политсилы в Кишиневе. Об этом сообщает Newsmaker.

Обыски в офисе партии "Шор" провели накануне, 2 ноября. Задержанных подозревают в причастности к незаконному финансированию деятельности партии. В течение трех дней прокуроры должны обратиться в суд для избрания меры пресечения. Имена задержанных не называют.

Антикоррупционная прокуратура также сообщила об изъятии более 320 тысяч молдавских леев - более 600 тысяч гривен, которые, как считают, предусматривались для теневых зарплат партийцам.

Как известно, в деле о незаконном финансировании партии обвиняемой является также депутат Марина Таубер.

Обыск 2 ноября - не первый для офиса политсилы. 20 октября во время обыска у связанных с партией людей изъяли 3,5 млн леев, расфасованных в сумки с названиями районов. Лидер политсилы впоследствии сам признал, что эти деньги предназначались для "зарплаты" участникам антиправительственных протестов.