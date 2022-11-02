Польша отгородится от Калининградской области забором и колючей проволокой

Вице-премьер-министр и глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в среду, что в связи с запуском рейсов с Ближнего Востока и севера Африки в Калининград он решил принять меры для усиления безопасности на польской границе "путем закрытия этой границы".

"Я принял решение о строительстве временного заграждения на границе с Калининградской областью", – сказал Блащак.

По его словам, работы начинаются сегодня. Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки шириной в три метра и высотой 2,5 метра, добавил Блащак, передает Onet.

По словам министра, "параллельно будет вестись работа по установке периметрии, то есть устройств, которые позволят осуществлять электронное наблюдение за границей с Калининградской областью".

Как заверил Блащак, для защиты животных также будет установлен забор с польской стороны. Ожидается, что работы будут непродолжительными. "Мы хотим, чтобы граница была плотной. Мы используем опыт прошлого года", - сказал он.