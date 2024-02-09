Минсвязи сообщило о ширине канала Беларуси для доступа в Интернет

За январь-декабрь 2023 года ширина внешнего канала для доступа в сеть Интернет была увеличена на 860 Гбит/с и составила на 1 января 2024 г. 3 630 Гбит/с, сообщило сегодня Министерство связи Беларуси.

По состоянию на 1 января 2024 г. количество абонентов, подключенных к Интернету по оптике со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с и выше, составило порядка 2 953,6 тыс. и увеличилось за 2023 год на 43 тысячи человек.

Всего количество абонентов стационарного широкополосного доступа к сети Интернет составило 3 209,2 тыс. с приростом за 2023 год в 84,1 тыс., при этом уровень проникновения стационарного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей составил 34,88 ед.

По состоянию на 1 января 2024 года общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в республике составило 11 757 тыс. человек. Уровень проникновения сотовой подвижной электросвязи в республике составил 127,8 абонента на 100 жителей. Сотовой подвижной электросвязью второго и третьего поколения охвачено 99,3 процентов и 98,6 процентов территории республики соответственно, на которой проживает 99,9 процентов населения.