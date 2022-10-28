Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении в стране частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание – 300 тыс. человек – выполнено», – отчитался Шойгу.

По его словам, после завершения обучения в район так называемой "специальной военной операции" направлены 82 тыс. человек, из которой более 41 тыс. действуют в составе подразделений, еще 218 тыс. человек совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчетов.