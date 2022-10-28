В Беларуси с 1 ноября БПМ составит Br339,83

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 60 от 24 октября 2022 г. установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам на период с 1 ноября 2022 г. по 31 января 2023 г.

В частности, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br339,83 (с 1 августа по 31 октября 2022 г. – Br328,50).

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население – Br375,26 (ранее – Br366,23);

пенсионеры – Br255,28 (ранее – Br247,21);

дети в возрасте до трех лет – Br215,93 (ранее – Br204,80);

дети в возрасте от трех до шести лет – Br298,21 (ранее – Br284,60);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br363,28 (ранее – Br350,06).

При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры:

государственных пособий семьям, воспитывающим детей;

повышений к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;

доплат и надбавок пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;

пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;

социальных пенсий.