С 1 мая в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума

Минтруда и соцзащиы утвердило размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам, которые будут действовать с 1 мая по 31 июля 2019 г.

Так, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 224,02 руб., что на 3,3% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля 2019 г. по 30 апреля 2019 г.

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (в ценах марта 2019 г.):

в среднем на душу населения – 224,02 руб.;

трудоспособное население – 249,98 руб.;

пенсионеры – 171,38 руб.;

студенты – 216,97 руб.;

дети в возрасте до трех лет – 143,09 руб.;

дети в возрасте от трех до шести лет – 197,42 руб.;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 242,9 руб.

В связи с изменением БПМ с 1 мая 2019 г. увеличатся:

минимальные трудовые пенсии;

социальные пенсии;

доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;

надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;

пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;

размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.