С 1 вгуста в Беларуси изменятся размеры прожиточного минимума

Министерство труда и соцзащиты постановлением № 32 от 24 июля 2017 г. утвердило размеры бюджета прожиточного минимума.

Согласно документу, размеры БПМ в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах июня 2017 года в расчете на месяц на период с 1 августа 2017 г. по 31 октября 2017 г. утверждены в следующих размерах:

в среднем на душу населения – 197 белорусских рублей 57 копеек;

трудоспособное население – 218 белорусских рублей 87 копеек;

пенсионеры – 151 белорусский рубль 98 копеек;

студенты – 192 белорусских рубля 79 копеек;

дети в возрасте до трех лет – 125 белорусских рублей 87 копеек;

дети в возрасте от трех до шести лет – 174 белорусских рубля 90 копеек;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 215 белорусских рублей 50 копеек.

В связи с изменением БПМ с 1 августа 2017 г. увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и выше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; пособия на детей:

при рождении ребенка (первого ребенка – 10 БПМ,

второго и последующих детей – 14 БПМ);

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ);

на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ),

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ),

на детей в возрасте до 18 лет,

инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ),

и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.