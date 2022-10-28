Илон Маск уволил руководство Twitter

Немедленно после завершения приобретения компании Twitter, миллиардер Илон Маск уволил предыдущее руководство компании.

Генеральный директор Твиттер Параг Агравал и финансовый директор Нед Сегал покинули центральный офис компании в Сан-Франциско и больше не вернутся, сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что уведомление об увольнении получила также глава юридического департамента Виджая Гаде.

Как сообщалось, Маск в апреле предложил Twitter Inc выкупить ее акции в сделке на общую сумму около $44 миллиардов. Впрочем, после начала переговорного процесса бизнесмен заявил, что отказывается от своего предложения из-за того, что компания нарушила договоренности и предоставила ложную информацию.

Речь шла о том, что руководство компании вроде бы пыталось ввести в заблуждение по поводу количества пользователей соцсети – из-за большого количества ботов. Кроме того, конфликт возник на фоне выплаты Twitter Inc. многомиллионной компенсации бывшему начальнику службы сети и его адвокатам без согласия Маска. Претензии со стороны миллиардера выдвигались также в связи с сокрытием руководством компании случаев нарушения правил кибербезопасности, в том числе взломов учетных записей пользователей.

Компания обратилась в суд в связи со спором, возникшим с миллиардером. На прошлой неделе Маск предложил Twitter Inc завершить соглашение о покупке социальной платформы на изначально предложенных в начале этого процесса условиях. После этого судья, ведущий дело, на основании предложения Маска постановил приостановить судебное разбирательство до 28 октября.

Маск 27 октября опубликовал на своей странице уже в своей соцсети письмо для рекламодателей, в котором подтвердил, что окончательно купил Twitter. В нем бизнесмен объяснил, что хочет иметь цифровую платформу для обсуждения широкого спектра мнений.

Он заявил, что приобрел соцсеть для того, чтобы в здоровой манере обсуждать разные мнения и отметил, что это важно для будущей цивилизации.

"Причина, по которой я покупаю Twitter, состоит в том, что для будущей цивилизации важно иметь общую цифровую платформу, на которой можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере, не прибегая к жестокости", – заявил Маск.

По его мнению, традиционные СМИ в погоне за доходами "подогревают" полярные крайности и раскол общества, не давая возможности для диалога.

Кроме того, Маск заявил, что отныне в соцсети нельзя будет публиковать что-либо без дальнейших последствий. В то же время, по словам бизнесмена, Twitter останется гостеприимным для всех.

В комментариях оценки позиции Маска совершенно разные – одни обвиняют его в попытках подавления свободы слова, другие же наоборот увлекаются идеей бизнесмена.