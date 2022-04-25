WSJ сообщила о переговорах Маска с Тwitter о покупке компании

Руководители Twitter Inc. на прошлой неделе начали переговоры с Илоном Маском, который десять дней назад сделал предложение о покупке компании, и уже на этой неделе стороны могут заключить сделку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, на переговорах 24 апреля стороны добились некоторого прогресса, хотя вопросы, которые нужно урегулировать, сохраняются. Гарантий того, что сделка будет заключена, нет.

Маск сделал предложение о покупке Twitter 14 апреля, оценив компанию в $54,2 за акцию, или $43,39 млрд в целом. Тогда он заявил, что это предложение является "наилучшим и последним", и, по словам источников, подтвердил в разговоре с главой совета директоров компании Бретом Тэйлором, что не намерен повышать предложение.

Ожидалось, что Twitter отклонит предложение Маска, поскольку 15 апреля совет директоров компании согласовал дополнительную эмиссию акций в качестве защиты от поглощения, инициированного миллиардером.

Однако на прошлой неделе Маск, владеющий 9,2% акций Twitter, сообщил, что располагает ресурсами в размере $46,5 млрд для финансирования сделки и готов сделать предложение о прямом выкупе бумаг у акционеров. Вслед за этим, позиция руководителей Twitter изменилась, и они согласились на переговоры с Маском.

По данным источников WSJ, в пятницу Маск в частном порядке провел встречи с несколькими акционерами Twitter.

Свое желание выкупить Twitter миллиардер объясняет стремлением сделать соцсеть "платформой для свободы слова" по всему миру, передает Интерфакс.

Twitter 28 апреля опубликует финансовую отчетность за прошедший квартал, и ожидается, что решение по сделке с Маском будет принято к этому времени или раньше.

Акции Twitter подорожали на 27% за последний месяц, на закрытие рынка в пятницу их стоимость составила $48,93.