Последнее обновление: 28.10.2022 18:00

NYT: Маск начал сокращения сотрудников Twitter

Американский предприниматель Илон Маск, недавно купивший Twitter, распорядился начать сокращения сотрудников компании с субботы, 29 октября.

Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на четыре источника в компании. Скольких работников из штата компании в 7,5 тыс. человек это затронет — неизвестно, отмечает КомерсантЪ.

Собеседники газеты утверждают, что у менеджеров уже запросили списки сотрудников на увольнение. При этом есть подразделения, которые должны быть сокращены больше, чем другие. Конкретные отделы не называются.

По данным газеты, сотрудники Twitter должны быть уволены до 1 ноября. Это день, когда работники получают гранты в виде акций компании. Таким образом, уволив работников до этой даты, Илон Маск может не выплачивать гранты.

Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд 27 октября. Через несколько часов после покупки Twitter бизнесмен уволил гендиректора и финансового директора компании. Они получат компенсацию на общую сумму $122 млн. При этом предприниматель обещал не увольнять 75% сотрудников Twitter.

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